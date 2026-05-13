Немецкий суд признал незаконной шринкфляцию шоколада Milka

Земельный суд Бремена постановил, что американская корпорация Mondelez нарушила германское антимонопольное законодательство, уменьшив размер плитки шоколада Milka и не проинформировав об этом покупателей. Суд счел эти действия использованием «обманчивой упаковки, вводящей потребителя в заблуждение». Практику сокращения количества продукта в упаковке вместо увеличения цены называют шринкфляцией.

В суд на Mondelez подал Центр по защите прав потребителей Гамбурга. По его мнению, если вес плитки шоколада Milka долгое время составлял 100 г и если ее внешний вид не изменился при сокращении веса до 90 г, покупатель не сможет узнать об этом, не вчитываясь в параметры на упаковке. А это может рассматриваться как введение в заблуждение. Суд согласился с этим мнением и обязал Mondelez избегать такой практики в дальнейшем. В противном случае компания может быть оштрафована на сумму до €250 тыс. Корпорация еще может подать апелляцию на решение земельного суда.

К шринкфляции в условиях роста цен и экономических сложностей прибегают многие производители в разных странах. С этим явлением также борются власти: в 2023 году в Южной Корее потребовали от производителей указывать, насколько сократился вес или объем упаковки того или иного продукта.

Яна Рождественская