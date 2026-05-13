Клуб НХЛ «Торонто» уволил главного тренера Крейга Беруби

«Торонто Мейпл Лифс» отправил в отставку главного тренера Крейга Беруби. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: Jeffrey T. Barnes / AP

«Это решение отражает скорее смену курса внутри организации и возможность начать все заново, нежели оценку работы Крейга. Мы благодарны ему за его лидерские качества, профессионализм и преданность команде и желаем Крейгу и его семье только самого лучшего в будущем»,— сказал новый генеральный менеджер «Торонто» Джон Чайка.

60-летний Крейг Беруби возглавлял «Мейпл Лифс» на протяжении двух сезонов. Также канадский специалист руководил «Филадельфия Флайерс» и «Сент-Луис Блюз», который привел к Кубку Стэнли в 2019 году.

В текущем сезоне «Торонто» завершил регулярный чемпионат на последней строке Атлантического дивизиона, набрав 78 очков в 82 матчах. Команда впервые с 2016 года не смогла пробиться в play-off.

Таисия Орлова