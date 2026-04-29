Страны ШОС договорились укрепить военное сотрудничество в сфере безопасности

В Бишкеке прошло совещание министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Главы ведомств выразили готовность к укреплению стратегических контактов и практическому сотрудничеству для обеспечения мира и безопасности в регионе, сообщает агентство «Синьхуа».

Министр обороны КНР Дун Цзюнь в своей речи отметил значимость основных направлений работы организации — Инициативы по глобальному развитию, Инициативы по глобальной безопасности, Инициативы глобальной цивилизации и Инициативы по глобальному управлению.

Среди задач ШОС в оборонной политике он выделил отстаивание международного порядка, совершенствование управления в сфере безопасности, а также «устранение почвы для потрясений и конфликтов посредством совместного развития».

ШОС основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В организацию сегодня входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Пакистан, РФ, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Афганистан и Монголия. Еще 15 государств являются партнерами по диалогу ШОС.

