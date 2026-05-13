Французский журналист узнал, почему Макрон получил пощечину от своей жены

Французский журналист Paris Match Флориан Тардиф утверждает, что ему стала известна причина, по которой в мае прошлого года во время визита во Вьетнам президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощечину от своей жены Брижит. Со ссылкой на источники он написал в своей книге «(Почти) идеальная пара», что ссора произошла из-за общения политика с иранской актрисой Гольшифте Фарахани. Об этом сообщает Le Parisien.

Президент Франции Эмманюэль Макрон получает пощечину от своей жены Брижит, 25 мая 2025 года

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон получает пощечину от своей жены Брижит, 25 мая 2025 года

По словам источников журналиста, президент несколько месяцев переписывался с актрисой и даже признавался в симпатиях. Журналист утверждает, что конфликт с женой у господина Макрона случился после того, как первая леди Франции прочла в его телефоне сообщения от актрисы.

Окружение Брижит Макрон в комментарии Le Parisien опровергло информацию о связи инцидента с иранской актрисой. «Брижит Макрон категорически опровергла это утверждение непосредственно автору 5 марта, уточнив, что она никогда не смотрит в мобильный телефон своего мужа», — заявили газете.

Инцидент произошел, когда пара готовилась покинуть самолет по прибытии во Вьетнам. Ситуацию прокомментировали в Елисейском дворце. Там отметили, что неоднозначный жест Брижит Макрон следует расценивать не как проявление агрессии, а как «момент близости». Когда супруги выходили из самолета, первая леди дотронулась рукой до щеки мужа, в чем многие увидели пощечину. На самом деле, заверили общественность, в семье президента Франции все в порядке и ничто не мешает ему выполнять рабочие обязанности.