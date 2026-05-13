«Единая Россия» в Самарской области усиливает предвыборные списки

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Об этом стало известно по итогам его встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев



Глава региона, занимающий также пост секретаря регионального отделения партии, заявил о поддержке этого решения.

«Как секретарь реготделения “Единой России”, полностью поддерживаю такое решение. Желаю Владимиру Алексеевичу успеха»,— сказал губернатор. Помимо этого, он попросил депутата — с учетом его опыта в строительной сфере и законотворчестве — активнее включиться в работу по этим направлениям в регионе.

«Если население нашего региона окажет мне доверие, я с огромной отдачей возьмусь за эту работу», — отметил Владимир Кошелев, добавив, что намерен добиваться улучшения качества жизни жителей области, в том числе в части справедливости тарифов и повышения качества работы управляющих компаний.

Это не первое усиление предвыборного списка «Единой России» в Самарской области. В конце апреля стало известно, что Герой России Денис Портнягин, назначенный помощником губернатора по вопросам защиты от беспилотников, также намерен участвовать в праймериз — по Красноглинскому одномандатному округу №160.

