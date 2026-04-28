Герой РФ станет помощником самарского губернатора по защите от БПЛА

Герой России Денис Портнягин будет назначен помощником губернатора Самарской области по защите от вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Щербатюк, Коммерсантъ Фото: Сергей Щербатюк, Коммерсантъ

«Сегодня предложил Денису Портнягину помогать нам в вопросах защиты региона от беспилотных угроз»,— говорится в сообщении.

По словам Вячеслава Федорищева, Денис Портнягин будет участвовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия». В дальнейшем он планирует баллотироваться в депутаты Госдумы по Красноглинскому одномандатному избирательному округу № 160. Действующим депутатом по этому округу является Виктор Казаков. Фактически региональные власти делают ставку на Дениса Портнягина. Также по Промышленному округу хочет выдвинуться в Госдуму депутат губдумы Александр Милеев.

Георгий Портнов