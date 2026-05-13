Производственно-складскую базу в Воронеже выставили на продажу за 190,5 млн

Земельный участок площадью 180 соток в собственности с комплексом строений общей площадью 2,9 тыс. кв. м выставлен на продажу в Воронеже на улице Краснодонская, 31/2 в Коминтерновском районе. Стоимость составляет 190,5 млн руб., следует из объявления, размещенного на сайте «Авито».

На территории находятся административно-бытовой корпус (220 кв. м), котельная (200 кв. м), а также пять производственных зданий площадью от 270 до 860 кв. м. В собственности также находится железнодорожный тупик с документами на эксплуатацию. Через территорию базы проходит сервитут к соседям. Объект обеспечен электричеством (80 кВт с возможностью увеличения), газом, центральными водоснабжением и канализацией. В настоящий момент вся база сдана в аренду.

Из 180 соток участка 80 соток предлагаются к продаже по кадастровой стоимости, так как имеют ограничение на застройку капитальными сооружениями и впоследствии будут отчуждены государством под строительство автомагистрали. При этом новому собственнику гарантируется компенсация не ниже кадастровой стоимости. Согласно градостроительному плану, на оставшейся территории возможно строительство современного производственно-складского комплекса, многоэтажных жилых домов, торгового центра и других объектов.

Представитель собственника отказался комментировать «Ъ-Черноземье» причины продажи актива.

В начале мая «Ъ-Черноземье» писал о том, что в Воронеже на продажу выставлен земельный участок промышленного назначения площадью 2,5 га в микрорайоне Придонской за 125 млн руб.

Ульяна Ларионова