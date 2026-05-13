«Единая Россия» проведет региональный форум «Есть результат!» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 15 мая состоится форум «Единой России» «Россия сильна Уралом! / Есть результат». В нем примет участие губернатор Денис Паслер, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Форум пройдет в Городском дворце детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле. «В ходе мероприятия будут подведены итоги реализации "Народной программы" партии на территории Свердловской области, а также сформированы ключевые предложения для включения в обновленную программу на предстоящие пять лет»,— говорится в сообщении.

В рамках форума пройдут тематические круглые столы по направлениям: «Промышленность», «Сельское хозяйство», «Поддержка СВО», «Развитие территорий», «Здоровье уральцев» и «Урал будущего». По итогам работы площадок будут сформированы предложения в «Народную программу 2.0», которые затем представят на пленарном заседании.

В феврале в Екатеринбурге прошел первый окружной форум «Единой России» «Есть результат!». В нем принял участие председатель партии Дмитрий Медведев.

Полина Бабинцева