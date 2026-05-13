Экс-сотрудник полиции пойдет под суд по делу о мошенничестве в Сарове

Бывший сотрудник полиции пойдет под суд в ЗАТО Саров по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Старший инспектор дорожно-патрульной службы проходил потерпевшим по уголовному делу о применении в отношении него насилия. Как полагает следствие, в декабре 2025 года он сообщил 35-летнему обвиняемому, что за вознаграждение поможет избежать ответственности. При этом со следователем он не связывался, попыток достичь договоренности не предпринимал. В январе обвиняемый передал ему автомобиль Hyundai Sonata стоимостью 2 млн руб.

Галина Шамберина