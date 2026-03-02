Инспектора ДПС в Сарове обвиняют в получении автомобиля от подследственного

Уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено в отношении старшего инспектора дорожно-патрульной службы в Сарове из-за получения автомобиля от подследственного. Фигурант арестован, сообщили в региональном СУ СКР.

Полицейский проходил потерпевшим по уголовному делу о применении в отношении него насилия. Как полагает следствие, в декабре 2025 года он сообщил 35-летнему обвиняемому, что за вознаграждение поможет избежать ответственности. При этом со следователем он не связывался, попыток достичь договоренности не предпринимал. В январе обвиняемый передал ему автомобиль Hyundai Sonata стоимостью 2 млн руб.

В ГУ МВД по Нижегородской области сообщили, что сотрудник отстранен от служебных обязанностей, в ведомстве проводится проверка. В случае подтверждения вины инспектора уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Галина Шамберина