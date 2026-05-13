Главой федеральной земли в Германии впервые стал этнический турок

Ландтаг (парламент) федеральной земли Баден-Вюртемберг выбрал премьер-министром региона Джема Оздемира из партии «Зеленые». Как пишет Der Spiegel, он стал первым этническим турком во главе федеральной земли в ФРГ.

Джем Оздемир

Фото: Angelika Warmuth / Reuters Джем Оздемир

Баден-Вюртемберг — одна из крупнейших и самых богатых земель в ФРГ. Она находится на третьем месте в Германии по размеру, населению (11,1 млн человек) и уровню ВВП. Здесь находятся штаб-квартиры Mercedes-Benz, Porsche, Bosch.

Избрание господина Оздемира премьер-министром не стало неожиданностью. В марте на земельных выборах «Зеленые» набрали больше всех голосов (30,2%). За господина Оздемира проголосовали 93 из 157 депутатов ландтага. Прошлым премьером земли также был представитель «Зеленых» Винфрид Кречман. Он возглавлял ее с 2011 года.

Новый премьер родился в Баден-Вюртемберге в семье иммигрантов из Турции. Член партии «Зеленые» с 1981 года, он неоднократно избирался в Бундестаг. В 2021–2025 годах господин Оздемир был министром продовольствия и сельского хозяйства ФРГ.

Яна Рождественская