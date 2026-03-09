Автомобилестроители прокатили канцлера

Первые с момента прихода к власти канцлера ФРГ Фридриха Мерца земельные выборы закончились поражением его партии. В Баден-Вюртемберге христианские демократы уступили «Зеленым» во главе с Джемом Оздемиром, который теперь станет первым главой федеральной земли турецкого происхождения. Такой исход голосования — ощутимый удар для канцлера, делавшего ставку на запад страны, где расположены крупнейшие автомобильные концерны. Одновременно обозначились еще две неблагоприятные для Мерца тенденции: стремительный рост популярности крайне правых и падение поддержки социал-демократов — партнера Христианско-демократического союза по правящей коалиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер германских «Зеленых» Джем Оздемир

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Лидер германских «Зеленых» Джем Оздемир

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

По данным местного избиркома, «Зеленые» победили с результатом 30,2%, а Христианско-демократический союз (ХДС) занял второе место, набрав 29,7% голосов. «Альтернатива для Германии» и социал-демократы показали рекордные результаты: первые удвоили показатели по сравнению с 2021 годом, впервые получив 18,8% голосов, а вторые упали до 5,5%, едва преодолев порог для прохождения в местный парламент. «Левым» и либералам сделать это не удалось.

Земельные выборы в Баден-Вюртемберге 8 марта имели стратегическое значение для Христианско-демократического союза во главе с Фридрихом Мерцем.

Богатая федеральная земля на западе страны, где расположены автомобильные заводы Mercedes-Benz Group, Porsche и Audi, а также мировой лидер в производстве электроники Bosch, традиционно считается зеркалом настроений немецкого бизнеса. Если в первые полгода после прихода Мерца к власти к его партии там благоволили, то, когда стало ясно, что рецессия в Германии продолжится, а обещанные реформы так и не реализованы, рейтинги ХДС начали постепенно снижаться. Для Мерца, во многом ориентированного на бизнес, вырвать Баден-Вюртемберг у «Зеленых» было делом чести.

Не случайно даже традиционный партийный съезд христианских демократов, на котором Мерца переизбрали лидером партии, прошел 20–21 февраля в Штутгарте — столице федеральной земли. К тому моменту рейтинги «Зеленых», которые долгое время шли вторыми, и христианских демократов практически сравнялись. Упрочить позиции «экологам» помог и скандал с главным кандидатом от ХДС Мануэлем Хагелем. Спустя несколько дней после партийного съезда в соцсетях завирусилось видео 2018 года, на котором Хагель рассказывал о посещении школы, где учатся преимущественно девочки. На записи политик заявил, что «бывают места и похуже», и прошелся по внешности одной из учениц. В партии это видео назвали спланированной кампанией по дискредитации. Однако затем всплыл еще один ролик, на котором партийный кандидат оскорбляет учительницу во время визита в другую школу.

Результаты голосования стали настолько неутешительными для правящей коалиции ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), что в правительстве решили обсудить их на самом высоком уровне.

И хотя христианские демократы, скорее всего, войдут в земельное правительство на правах младшего партнера, наиболее тревожным для них симптомом стал стремительный рост крайне правых сил на западе страны, который традиционно считался менее подверженным влиянию «Альтернативы», а также практически полный провал их партнера по коалиции — социал-демократов. И если собственный проигрыш с минимальным отрывом можно частично объяснить скандалом вокруг Хагеля, традиционной популярностью «Зеленых» в этой федеральной земле и харизмой Джема Оздемира (бывшего министра сельского хозяйства в кабинете канцлера Олафа Шольца и экс-председателя партии), то прочие итоги выборов не могут не тревожить правящую партию.

Уже 22 марта состоятся еще одни местные выборы — на этот раз в Рейнланд-Пфальце. В этой федеральной земле традиционно была сильна поддержка социал-демократов.

Однако после краха в Баден-Вюртемберге не исключено, что ХДС сможет выбить кресло премьер-министра из-под ног своего младшего партнера. Вмешаться в борьбу на фоне нынешнего успеха теоретически могут и «Зеленые». Сильного, но не победного результата ожидают и от «Альтернативы для Германии». Исход голосования в этой федеральной земле потенциально может создать еще большую напряженность в отношениях ХДС и СДПГ.

Главным же испытанием по сравнению с выборами в западных землях станет сентябрьское голосование в Берлине, Саксонии-Анхальт и Мекленбурге—Передней Померании.

И если в столице у ХДС довольно неплохие шансы победить за счет популярности действующего бургомистра Кая Вегнера, то в двух других федеральных землях ожидают выдающегося результата «Альтернативы для Германии» — от 35% до 40%. Таким образом, Мерц рискует стать канцлером, при котором Германия впервые в послевоенный период столкнется с настолько заметным усилением правых сил в местных правительствах.

Вероника Вишнякова