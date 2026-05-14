Нововоронежская АЭС увеличила выручку на 23% в 2025 году

По итогам 2025 года Нововоронежская атомная электростанция (НВ АЭС, филиал АО «Концерн Росэнергоатом», является крупнейшим предприятием энергетики в Воронежской области), сработало с выручкой в 117,23 млрд руб. Рост показателя составил 22,6% к уровню 2024 года в 2024 году, сообщил «Ъ-Черноземье» источник в региональной власти.

Виды Нововоронежа. Нововоронежская атомная электростанция

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Виды Нововоронежа. Нововоронежская атомная электростанция

Также НВ АЭС увеличила до порядка 8,7 млрд руб. налоговые платежи в бюджеты разных уровней. Данные о чистой прибыли станции отдельно не раскрываются, но известно, что налоговые платежи-2025 стали самыми большими для предприятия за последние пять лет.

В том числе в бюджет Воронежской области НВ АЭС перечислила более 8,5 млрд руб. Это 4,2% консолидированного бюджета региона, который по итогам исполнения за 2025 год составил по доходам 204,6 млрд руб. Еще 220 млн руб. НВ АЭС перечислила в муниципальный бюджет Нововоронежа — своего города-спутника.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в марте Рослесхоз согласовал строительство автомобильной дороги Давыдовка — Аношкино — подъезд к Нововоронежской АЭС-2 (площадке, на которой расположены энергоблоки №6 и №7 станции). Стоимость инфраструктурного проекта оценивается в 1,2 млрд руб. за трассу протяженностью около 10 км, которая соединит Лискинский и Каширский районы Воронежской области с Нововоронежем и АЭС.

