Для Нововоронежской АЭС построят «стратегическую» дорогу за 1,2 млрд рублей

В Воронежской области планируется строительство новой автомобильной дороги Давыдовка — Аношкино — подъезд к Нововоронежской АЭС2 (площадке, на которой расположены энергоблоки №6 и №7 станции). Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) в конце минувшей недели сообщило, что согласовало документацию по планировке территории для реализации проекта. Земли Давыдовского лесничества переведут в категорию земель промышленности и транспорта, что позволит приступить к строительству дороги на месте сегодняшней грунтовки через зеленую зону.

Вид на энергоблоки Нововоронежской АЭС-2

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС Вид на энергоблоки Нововоронежской АЭС-2

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

Трасса протяженностью около 10 км соединит Лискинский и Каширский районы Воронежской области с Нововоронежем и АЭС. Стоимость строительства этого участка дороги оценивается в 1,2 млрд руб., сообщили источники «Ъ-Черноземье», знакомые с параметрами проекта.

Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров отметил «Ъ-Черноземье», что дорога «имеет стратегическое значение для станции». По его словам, дорога «станет дополнительным маршрутом для проведения возможных эвакуационных мероприятий, а также упростит транспортную доступность предприятия для сотрудников». «Сейчас на станции работают около 1 тыс. жителей села Аношкино и города Лиски. Кроме того, потребность в кадрах будет расти из-за строительства восьмого энергоблока станции»,— рассказал господи Поваров.

По данным источников «Ъ-Черноземье», разработка проектной документации обошлась областному бюджету примерно в 17 млн руб., а строительство дороги планируется завершить в течение трех лет.

Сергей Калашников