Власти Екатеринбурга заявили о планах обновить въезды в город

В администрации Екатеринбурга прорабатывают варианты по реконструкции стел на двух въездах в город, рассказала директор департамента общественных связей мэрии Екатерина Форукшина на заседании думской комиссии по МСУ. По ее словам, скорее всего власти в приступят к обновлению объектов на Московском и Челябинском трактах.

Стела "Екатеринбург" на Московском тракте

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Стела "Екатеринбург" на Московском тракте

Внешним видам стел на въездах в город возмутился депутат Сергей Павленко («Единая Россия»). «Вы видели по Московскому тракту, надпись "Екатеринбург" большими синими буквами на горочке находится в запустении — бутылки разбросаны, написано "Вася плюс Петя". Красота начинается с въезда»,— подчеркнул он.

Господин Павленко призвал мэрию взять пример с властей Грозного, которые построили «прекрасную арку с большими буквами». «Там огромная вывеска, все останавливаются, фотографируются, выкладывают в социальные сети. У кого-то 10 тыс. подписчиков, у кого-то 1 млн, все смотрят, и сразу интересно, что там за Екатеринбург? Полистали, посмотрели и поехали опять к нам»,— добавил единоросс.

Его поддержал депутат Константин Киселев («Яблоко»), однако предложил сделать «провокационную табличку». «Например, "Ты понял, что ты въезжаешь в Екатеринбург?», или "Остановись, ты уже в Екатеринбурге", либо "Город храбрых", "Город смелых"»,— пояснил он. «Пацан сказал, пацан сделал»,— добавил свой вариант Сергей Павленко.

Председатель думской комиссии по МСУ Дмитрий Сергин («Единая Россия») поддержал слова коллег о необходимости обновить въезды в Екатеринбург, и отметил их требования протокольно.

Ранее, в мае 2025 года, стелу «Екатеринбург» на Московском тракте требовала отремонтировать прокуратура. Надзорное ведомство выявило разрушенные ступени, несоответствие угла наклона ГОСТу, отсутствие смотровой площадки, повреждение металлических букв коррозией и направило представление мэру Алексею Орлову об их устранении.

Позже на тот момент глава Верх-Исетского района города Андрей Морозов сообщил депутату Госдумы Андрею Альшевских («Единая Россия»), что чиновники подготовили сметную документацию для ремонта стелы: покраски букв, демонтажа лестничного марша, восстановления газона, перекрытия доступа к смотровой площадке. Господин Морозов добавил, что в районной администрации также написали обращение в министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области для передачи участка, на котором расположена стела, в собственность Екатеринбурга для выделения финансирования на реконструкцию объекта.

Василий Алексеев