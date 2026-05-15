Для спасения Юстины Анкудиновой не хватает 729 134 руб.

Невролог-эпилептолог Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева Антонина Григорьева (Москва): «У Юстины эпилептическая энцефалопатия, фармакорезистентное течение (заболевание плохо поддается медикаментозному лечению). Девочка страдает от частых тяжелых судорожных приступов, которые угрожают ее здоровью и развитию. К сожалению, все применявшиеся ранее в терапии противоэпилептические препараты не привели к стойкой ремиссии. По жизненным показаниям ей рекомендован препарат эпидиолекс, который признан одним из наиболее эффективных средств противосудорожной терапии. Он поможет уменьшить количество и силу приступов. Препарат не зарегистрирован в России, но разрешен к ввозу и применению».

Стоимость лекарства на полгода 904 134 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Коми Гор» соберут 25 тыс. руб. Не хватает 729 134 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Юстину Анкудинову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Юстины — Елены Андреевны Анкудиновой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).