Население в апреле увеличило покупки валюты

Укрепление рубля в апреле сопровождалось резким ростом продаж валюты со стороны экспортеров и нефинансовых компаний. Население же в минувшем месяце увеличило покупки иностранной валюты и валютных фьючерсов, следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России.

Чистые покупки валюты физлицами выросли до 108 млрд руб. с 65,2 млрд руб. в марте, что оказалось выше показателя апреля как 2024-го, так и 2025 года, а также среднемесячного уровня прошлого года. Кроме покупок валюты на спотовом рынке физлица в апреле наращивали длинные позиции по валютным фьючерсам: объем нетто-покупок контрактов CNY/RUB составил 61,9 млрд руб., USD/RUB — 28,7 млрд руб. Это указывает на рост ожиданий ослабления рубля после его резкого укрепления у части инвесторов. Впрочем, основными покупателями валюты в апреле, по данным ЦБ, выступили банки, которые приобрели ее на 532 млрд руб., компании продали ее на 702 млрд руб.

На этом фоне крупнейшие экспортеры в апреле увеличили чистые продажи валюты до $7,3 млрд против $2,4 млрд месяцем ранее. Это стало максимумом за последние полгода (см. график). Чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями увеличились почти вдвое — с $14,9 млрд до $29,8 млрд. Как отмечает ЦБ, рост предложения валюты был связан с восстановлением экспортной выручки и налоговым периодом.

Дополнительное влияние на рынок могли оказать операции банков и компаний, связанные с погашением валютных обязательств и операциями валютного свопа. «В целом очевидны большие продажи валюты, даже если считать, что часть их связана с расшивкой валютных обязательств»,— отмечает экономист Газпромбанка Евгений Сусин.

В мае дополнительную поддержку рублю может оказать дальнейший рост экспортной выручки в условиях высоких цен на нефть. Фактическая цена российской Urals в апреле составила $94,9 за баррель, что на 23% выше мартовского уровня.

Ранее Минэкономики понизило прогноз среднего курса доллара на 2026 год до 81,5 руб. с прежних 92,2 руб. за доллар (см. “Ъ” от 12 мая). Экономист Дмитрий Полевой обращает внимание, что такой пересмотр сложно объяснить только изменением прогноза по текущему счету. По его оценке, это снижение ожидаемого курса «может быть правдой только при резком уменьшении оттока капитала по финансовому счету, иначе это просто корректировка исходной ошибки прогноза на суровую реальность крепкого курса».

