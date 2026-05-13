Суд не дал ИП из Москвы обанкротить орловский «Пансионат ЗиЛ»

Арбитражный суд Орловской области отказался вводить наблюдение в отношении ООО «Пансионат ЗиЛ» (бывшее ООО «Профилакторий») и прекратил производство по иску московского индивидуального предпринимателя (ИП) Дмитрия Панина о банкротстве компании. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Суд пришел к выводу, что задолженность перед заявителем на сумму около 15,9 млн руб. носит корпоративный, а не гражданско-правовой характер, и потому не может служить основанием для запуска процедуры банкротства.

В определении отмечается, что переуступка права требования не меняет правовую природу задолженности. По мнению арбитража, обязательства «Пансионата ЗиЛ» возникли из необходимости общества рассчитаться с бывшим участником ООО «Виктория» за его долю в уставном капитале. Такие требования относятся к категории внутренних корпоративных обязательств и в силу закона о банкротстве не учитываются при определении признаков несостоятельности. В документе также подчеркивается, что требования участников общества не могут конкурировать с требованиями независимых кредиторов. Поэтому даже после перехода права требования к третьему лицу задолженность сохраняет корпоративный характер и не дает новому кредитору права самостоятельно инициировать процедуру банкротства.

Господин Панин обратился в суд в январе 2026 года. Первоначально предприниматель просил признать обоснованной задолженность в размере почти 16 млн руб., ввести в отношении «Пансионата ЗиЛ» процедуру наблюдения и утвердить временным управляющим Екатерину Егоренкову из СРО АУ «Лига». Позднее, после частичного погашения долга в рамках исполнительного производства, сумма требований была снижена до 15,9 млн руб.

Как следует из материалов дела, спор возник вокруг выплаты действительной стоимости доли бывшему участнику общества — ООО «Виктория». В августе 2022 года Арбитражный суд Москвы взыскал с «Пансионата ЗиЛ» в пользу компании 18,4 млн руб. в качестве компенсации за долю в уставном капитале после выхода из состава участников. Девятый арбитражный апелляционный суд впоследствии оставил решение без изменения.

После выдачи исполнительного листа было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого удалось взыскать около 2,53 млн руб. Оставшееся право требования позднее было реализовано на торгах: в июле 2025 года ООО «Виктория» уступило его господину Панину по договору цессии за 7,8 млн руб. Предприниматель получил право требовать с «Пансионата ЗиЛ» 15,9 млн руб. основного долга, а также связанные с задолженностью проценты. Осенью 2025 года Арбитражный суд Москвы произвел процессуальную замену взыскателя на ИП.

По данным Rusprofile, ИП Дмитрий Панин зарегистрирован в декабре 2024 в Москве года для ведения деятельности в области права. ООО «Пансионат ЗиЛ» зарегистрировано в апреле 2006 года в поселке Нечаевском Орловской области. Основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 32,5 млн руб. Генеральным директором и единственным учредителем является Кюри Кюкаев. В 2025 году выручка общества составила 95 млн, чистая прибыль — 4,7 млн руб. ООО «Виктория» зарегистрировано в июне 2011 года в Москве для осуществления деятельности ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Уставный капитал — 25,8 млн руб. Конкурсным управляющим с декабря 2021 года является Сергей Кононов. Организация находится в процессе банкротства.

В 2021 году генеральный директор и учредитель ООО «Пансионат ЗиЛ» Кюри Кекаев оказался в центре резонансного конфликта после того, как его компания «Профилакторий» стала собственником территории бывшего пансионата разорившегося местного завода имени Лихачева («ЗиЛ») и попыталась выселить два десятка семей из занимаемого жилья. К ситуации тогда подключился глава региона Андрей Клычков. В пресс-службе облправительства сообщали, что пансионат открылся в 1981 году, и с тех пор на его территории жили орловчане, прописанные по этому адресу и оплачивавшие коммунальные услуги. После закрытия завода в 2005-м здания перевели в нежилые вместе с жилыми домами, пансионат сдавали в аренду, а затем продали. Как ранее писал «Ъ-Черноземье», против господина Кекаева в 2021-м было возбуждено уголовное дело о самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). В марте 2024 года Мценский районный суд признал его виновным и назначил два года лишения свободы условно. Вердикт обжаловали и защита, и гособвинение; в июне 2024-го Орловский областной суд приговор отменил, постановив вернуть дело прокурору. В феврале 2025-го райсуд повторно осудил Кекаева, снизив условный срок до полутора лет. Апелляционные жалобы защиты были отклонены, судебный акт оставлен без изменений.

Кабира Гасанова