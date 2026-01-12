В суд поступил иск о банкротстве пансионата «ЗиЛ» в Орловской области

Индивидуальный предприниматель Дмитрий Панин подал иск о признании банкротом ООО «Пансионат ЗиЛ» (бывшее ООО «Профилакторий»), зарегистрированного в поселке Нечаевский Мценского района Орловской области. Сумма требований заявителя составляет немногим менее 16 млн руб., их суть не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Информация появилась в картотеке Арбитражного суда Орловской области 12 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Генеральным директором и единственным учредителем ООО «Пансионат ЗиЛ» является Кюри Кекаев. В 2021 году он оказался в центре резонансного конфликта после того, как его компания «Профилакторий» стала новым собственником территории бывшего пансионата разорившегося местного завода имени Лихачева («ЗиЛ») и попыталась выселить два десятка семей из жилья на его территории.

К ситуации тогда подключился глава региона Андрей Клычков. Как сообщали ранее в пресс-службе облправительства, пансионат «ЗиЛ» открылся в 1981 году. С тех пор на его территории жили орловчане, которые были прописаны по этому адресу и оплачивали коммунальные услуги. С закрытием завода в 2005-м пансионат «ЗиЛ» сдавали в аренду, а затем он был продан. Здания перевели в нежилые помещения вместе с жилыми домами.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», против господина Кекаева в 2021-м было возбуждено уголовное дело о самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы). В марте 2024-го Мценский районный суд признал его виновным и назначил два года лишения свободы условно.

Вердикт был оспорен как стороной защиты, так и гособвинением. В июне 2024-го облсуд отменил приговор и постановил возвратить дело прокурору.

Во второй раз райсуд вынес решение в феврале 2025-го, снизив условный срок до полутора лет. Повторные жалобы защиты были рассмотрены вновь, но судебный акт оставили без изменений.

Согласно предыдущей арбитражной практике сторон, Дмитрий Панин стал победителем торгов в рамках дела о банкротстве ООО «Виктория», получив право требования у ООО «Пансионат ЗиЛ» задолженности по выплате действительной стоимости доли в уставном капитале. Общая сумма требований составила 23,9 млн руб., включая 16 млн руб. основного долга и проценты за пользование чужими денежными средствами. После этого индивидуальный предприниматель начал бороться в суде за право подачи к должнику банкротного иска. В ноябре прошлого года орловский арбитраж ему отказал. Однако истец обратился в апелляционную инстанцию. Следующее заседание в 19-м арбитражном апелляционном суде состоится 16 января.

Денис Данилов