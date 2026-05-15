Москва ждет Мадика Гедуева в июне

7 мая на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Кабардино-Балкария» мы рассказали историю полуторагодовалого Мадика Гедуева из Кабардино-Балкарии («Домой к дедушке», Инна Кравченко). У мальчика синдром Пфайффера — множественное преждевременное сращение костей черепа. Чтобы исправить его форму, нужно провести этапное хирургическое лечение с помощью дистракционных аппаратов. Но оплатить дорогую операцию семья мальчика не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 784 475 руб.) собрана. Мама Мадика благодарит всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 7 мая 5726 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Кабардино-Балкария», «Владимир», «Кубань», «Башкортостан» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 22 компании исчерпывающе помогли 58 детям, собрано 19 405 085 руб.