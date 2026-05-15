Из свежей почты

Тая Петрушова, 6 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 222 397 руб.

Внимание! Цена лечения 260 397 руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 38 тыс. руб.

Тая родилась раньше срока, слабенькая, до года голову не держала, поздно научилась ползать и говорить. У нас сейчас неспокойно, на улицу выйти страшно, но мы все равно возим дочку на лечение. Деньги требуются огромные, на всем экономим. Тая до сих пор не ходит, произносит несколько слов. У нее сильно скованны мышцы спины, рук и ног, началось искривление позвоночника. Дочку готовы принять на лечение в московском Институте медтехнологий (ИМТ), но с оплатой нам не справиться. Марина Петрушова, Белгородская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Девочке требуется госпитализация — нужно нормализовать тонус мышц, увеличить объем движений, развивать мелкую моторику и речь».

Дима Пугач, 7 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 203 940 руб.

Когда Диме было три месяца, невролог обратил внимание на его форму головы: вытянутая, с выпуклым лбом. Нас направили к нейрохирургу, и оказалось, что у сына раньше времени зарос шов между теменными костями. Растущий мозг сдавливается, и это может привести к умственной отсталости, нарушению зрения и слуха. Врач сказал, что необходима операция. Ее провели по госквоте, благополучно. А теперь надо закрепить результат при помощи шлемов-ортезов, которые будут корректировать рост костей. Их изготовление платное, а мне нужную сумму не собрать. Я одна воспитываю двоих детей. Светлана Пугач, Москва

Нейрохирург детского отделения НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «У Димы синостоз сагиттального шва, скафоцефалия. Мальчику требуется коррекция формы головы с применением краниальных ортезов. Они изготавливаются индивидуально, моделируются на компьютере. В течение года понадобятся два-три шлема. Голова ребенка приобретет анатомически правильную форму».

Владик Ленин, 9 лет, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 242 860 руб.

Внимание! Цена лечения 475 860 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Поморье» соберут 33 тыс. руб.

Владик родился с искривленными стопами. В месяц его начали лечить: ножки загипсовали, сделали ахиллотомию, опять наложили гипс и затем надели брейсы. Стопы выпрямились. В год сын начал ходить, но со временем правая стопа стала подворачиваться, а потом и левая. Нам рекомендовали обратиться к опытному детскому ортопеду Вавилову в ярославскую клинику. Доктор после осмотра сказал, что Владику требуется операция на обеих стопах. Прошу, помогите ее оплатить! Я одна с двумя детьми, дочке полтора года. Анна Ленина, Архангельская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Влада в период активного роста произошел рецидив деформации стоп. Планируются этапные гипсования и хирургическое лечение. В результате мальчик сможет нормально ходить».

Марк Кудрявцев, 11 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 361 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 41 тыс. руб.

Сын растет активным, с шести лет занимается хоккеем, нагрузки переносил хорошо. В августе 2025 года Марка направили на медкомиссию, и УЗИ сердца выявило у него врожденный порок — дефект межпредсердной перегородки. Доктора из Томского НИИ кардиологии диагноз подтвердили. Они берутся закрыть дефект щадящим способом, без вскрытия грудной клетки. Операцию надо провести в ближайшее время, но оплатить ее мы не в силах: у нас трое сыновей, доходы скромные, вынуждены просить вашей помощи! Максим Кудрявцев, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Марка врожденный дефект межпредсердной перегородки. Есть признаки легочной гипертензии. Ребенку требуется эндоваскулярное закрытие дефекта при помощи окклюдера. После щадящей операции Марк быстро восстановится».

Почта за неделю 7.05.2026 — 14.05.2026

Получено писем — 61

Принято в работу — 45

Отправлено в Минздрав РФ — 0

Получено ответов из Минздрава РФ — 0