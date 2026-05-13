Нижегородский суд признал законным заказник «Центральный» в Саратовской области

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил в силе решение Саратовского облсуда, который ранее отказал «Академии рыболовного мастерства» (АРМ) в иске к правительству региона. Компания требовала отменить постановление об образовании ООПТ регионального значения — заказника «Центральный», пишет «ОМ».

Предыдущую версию постановления суд отменил в сентябре 2025 года из-за процедурных нарушений. В тот же день губернатор Роман Бусаргин подписал новый документ, заново образовав заказник площадью 34,8 тыс. га в долине Волги. Впоследствии АРМ, чье охотхозяйственное соглашение на участке «Комарова грива», заключенное на 49 лет, оказалось заблокировано статусом ООПТ, попыталась его оспорить.

ООО «АРМ» создано в Саратове в 2001 году. Выручка за 2025 год — нулевая, а убытки составляют 1,3 млн руб. Гендиректором и единственным учредителем является бывший депутат Саратовской гордумы Олег Комаров. В настоящее время он руководитель шести организаций и соучредитель 11, среди них — ООО «Славянский рынок», ООО «Славянский двор», ООО «Славянский рай». До марта 2025 года Олег Комаров был председателем реготделения «Партии дела» в Саратовской области.

В феврале 2026 года суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, и апелляция не нашла оснований для пересмотра. По мнению главы регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александра Гаврилова, заказник полностью решает поставленные задачи — от сохранения охотничьих ресурсов до научных исследований. Он также отметил, что проект прошел все необходимые согласования, включая прокуратуру, Минприроды и Минобороны.

Господин Гаврилов добавил, что за четыре года в «Центральном» выросла численность косули, лося и оленя, а также стали фиксироваться редкие виды животных.

Нина Шевченко