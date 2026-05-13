Конфисковано многомиллионное имущество экс-главы ГУ МЧС Олега Бойко

Ленинский районный суд Самары конфисковал многомиллионное имущество экс-главы ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко. Он приговорен к 11 годам лишения свободы, также наложен штраф в размере 293,8 млн руб.

Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ

Среди конфискованного имущества Олега Бойко назвали земельный участок в Уфимском районе Башкортостана площадью 2452 кв. м, квартиру в Уфе, три квартиры и два машиноместа в новостройках Самары, автомобили Lexus ES 250 и Chevrolet Niva, наличные средства в размере $22,1 тыс. и 55 тыс. руб., коллекция наручных часов стоимостью более 1,1 млн руб.

Олега Бойко суд признал виновным в получении многомиллионных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он и другие бывшие высокопоставленные сотрудники МЧС получали незаконное вознаграждение от коммерсантов за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности.

