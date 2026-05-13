Бывшему вице-губернатору Кубани Миньковой дали 5,5 года условно за мошенничество

Ленинский районный суд Краснодара приговорил к 5,5 года условно с испытательным сроком на пять лет бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову. Ее признали виновной в мошенничестве и легализации средств. Также ей назначили штраф 700 тыс. руб. и запретили занимать должности на госслужбе на три года, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По версии следствия, в 2022 году фигурантка помогла сестре одного из краснодарских застройщиков устроиться на должность директора Краснодарского краевого базового медицинского колледжа. После этого чиновница попросила застройщика купить для нее квартиру в ЖК «Арбат» рыночной стоимостью более 12 млн руб. При этом стоимость жилья в договоре указали в 5,4 млн руб.

В результате квартиру оформили на мать госпожи Миньковой, однако застройщик не получил денег за недвижимость. Следователи установили, что вице-губернатор не планировала платить за квартиру и рассчитывала на отсутствие претензий из-за своей должности. Позже чиновница переоформила квартиру на своего сына для легализации имущества.

Гособвинение запрашивало для Анны Миньковой пять лет колонии общего режима. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. В частности, бывшая чиновница оформила явку с повинной, помогала следствию и признала вину. Кроме того, она возместила ущерб, воспитывает двух малолетних детей и имеет мать-пенсионерку на иждивении.

