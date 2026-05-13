Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз по мировому спросу на нефть в 2026 году из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Снижение спроса ожидается на 418 тыс. баррелей в сутки (б/c), следует из отчета МЭА.

Агентство на 334 тыс. б/с ухудшило прогноз по спросу по сравнению с апрельским (ожидалось снижение на 84 тыс. б/с вместо спрогнозированного еще ранее роста спроса). Прогноз снижен на 1,3 млн б/с в сравнении с оценкой, данной до начала ближневосточного конфликта.

Максимальное снижение мирового потребления нефти МЭА ожидает во II квартале — 2,45 млн б/с. Прежде агентство прогнозировало снижение за эти три месяца на 1,5 млн б/с.

МЭА ожидает, что в 2026 году мировой спрос на нефть составит 104 млн б/с против 104,342 млн б/с в прошлом.