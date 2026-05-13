Коллекторов оставили с долгами

ПКО «Сириус» из Ижевска оказалась в числе ответчиков по арбитражному делу о незаконной приватизации в 1990-е птицефабрики «Кубанская» и ее земель в Краснодарском крае. Компанию обязали выплатить 13,5 млн руб. и вернуть участки государству. Средства поступили на депозитный счет суда, но ФССП начала производство и арестовала счета ПКО. В компании считают, что решение об отмене результатов приватизации спустя десятилетия подрывает «стабильность гражданского оборота». Жалобы направлены в краевые судебные инстанции и Генпрокуратуру РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ижевская профессиональная коллекторская организация (ПКО) «Сириус» — один из собственников части незаконно приватизированных в 1990-х земель птицефабрики «Кубанская» в Краснодарском крае, столкнулась с арестом счетов после исполнения иска Генпрокуратуры РФ об изъятии предприятия и сельхозугодий в пользу государства. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказала юрист ПКО Софья Маратканова.

Напомним, в конце марта Динской райсуд Краснодарского края взыскал с группы компаний, в числе которых находится «Сириус», 3,2 млрд руб. за незаконное выбытие земель птицефабрики из федеральной собственности. Двумя месяцами ранее, в январе, судебная инстанция согласилась с доводами прокуратуры о незаконной приватизации предприятия и участков, постановив вернуть их во владение РФ. Речь идет, в частности, о 1,5 тыс. участков, частью которых владело ПКО. По итогам судебных тяжб «Сириус» обязали выплатить 13,5 млн руб.

ООО «ПКО “Сириус”» зарегистрировано в Ижевске в 2018 году. Основной вид деятельности организации — сбор платежей и бюро кредитной истории. Гендиректором и учредителем является Любовь Пантюхина. По данным «Чекко», выручка предприятия в 2025 году составила 219,5 млн руб. (+41% год к году). Убыток составил 9,3 млн руб. Отметим, что годом ранее чистая прибыль общества достигала отметки 111,2 млн руб.

«Компания не могла знать о нарушениях 90-х годов, что приватизация птицефабрики прошла с превышением полномочий региональных властей, так как не являлась участником тех событий. Госорганы десятилетиями не оспаривали права частных собственников на эти земли. Сейчас суд фактически говорит: “Вы не должны были верить данным Росреестра и ЕГРН, следовало проверить архивы решений о приватизации с 1992 года”. Для коммерческой структуры это заградительное требование. Игнорирование 20-летнего периода владения подрывает стабильность гражданского оборота. Интересы частной компании по сохранению инвестиций признаются “второстепенными” по сравнению с необходимостью возврата земель в государственную собственность»,— рассказала Софья Маратканова.

В конце марта ПКО перевело взыскиваемые 13,5 млн руб. на депозитный счет управления судебного департамента Краснодарского края, надеясь предотвратить арест счетов, отметила госпожа Маратканова. Однако в середине апреля ФССП возбудило исполнительное производство, что привело к блокировке счетов и в дальнейшем может привести к двойному взысканию. Задолженность — основание для лишения компании коллекторской лицензии. Счета арестованы по сей день.

Компания направила жалобы в Динской райсуд, председателю Краснодарского краевого суда, а также в Генпрокуратуру РФ на процессуальное бездействие суда и отсутствие изготовленного в сроки мотивированного решения. После завершения производства компания намерена выдвинуть иск к физлицу, у которого были приобретены участки, для компенсации взысканных средств и возмещения убытков.

Максим Копанев