Житель Стерлитамака получил условный срок за хищение денег по соцконтракту

Стерлитамакский городской суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, признанному виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) при реализации социального контракта, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он приговорен к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком .

Установлено, что в мае 2025 года подсудимый обратился в Республиканский центр социальной поддержки населения с заявлением о государственной помощи на основании соцконтракта и бизнес-планом. Выполнять его фигурант дела не собирался.

Получив 350 тыс. руб., он предоставил подложные документы о покупке оборудования, якобы подтверждающие целевое расходование средств. Также он ежемесячно направлял в центр отчеты о реализации программы.

Незаконно полученные бюджетные средства подсудимый присвоил. Он признал вину и возместил ущерб.

Ранее «Ъ-Уфа» сообщал о нескольких случаях предполагаемого мошенничества с бюджетными средствами на открытие малого бизнеса в Кугарчинском, Стерлибашевском и Давлекановском районах.

Майя Иванова

