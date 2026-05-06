Жительницу Башкирии обвиняют в присвоении 350 тысяч рублей

Давлекановский районный суд рассмотрит уголовное дело местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, фигурантка дела присвоила 350 тыс. руб., выделенных ей на открытие бизнеса по социальному контракту с филиалом Республиканского центра социальной поддержки населения. Деньги предназначались для покупки крупного рогатого скота и создания молочного производства. По факту, полагают правоохранительные органы, бюджетную помощь обвиняемая использовала по своему усмотрению, а для отчетности предоставила фиктивные договоры купли-продажи КРС.

Сумму ущерба прокуратура взыскала через суд.

Ранее «Ъ-Уфа» сообщал о нескольких случаях предполагаемого мошенничества с бюджетными средствами на открытие малого бизнеса в Кугарчинском, Стерлибашевском и Давлекановском районах.

Майя Иванова