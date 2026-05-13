Жилой интерес

Нижегородские власти предложили расширить список жилья, которое можно приобрести за счет регионального семейного капитала. Вдобавок к квартирам и частным домам законопроект позволит покупать таунхаусы и землю под ними в ипотеку или через механизм долевого строительства с использованием средств областного бюджета. Эксперты сочли инициативу перспективной: больших квартир на нижегородском рынке жилья многодетным семьям не хватает, а таунхаусы в основном строят в крупных городах, где, в отличие от глубинки, больше социальной инфраструктуры. Недостатком таунхаусов перед ИЖС они называют маленькие земельные участки, на которых невозможно вести хозяйство. Проект закона требует доработки в части нормативов площадей, походящих для многодетных семей, полагают эксперты. Пока рынок представлен в основном таунхаусами до 90 кв.м.

Губернатор Глеб Никитин внес в заксобрание Нижегородской области проект поправок к областному закону «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Инициатива призвана расширить список жилья, которое семьи с детьми могут приобрести за счет средств регионального семейного капитала по программе повышения рождаемости «Основа», принятой с 1 июля 2025 года. Как писал «Ъ», по этой программе семьи, в частности с приемными детьми, могут получить до 1 млн руб. с учетом региональных и федеральных выплат и вправе потратить средства на улучшение жилищных условий. Сейчас кроме квартир выплаты из областного бюджета можно использовать для покупки частных домов и земельных участков, в том числе для первого ипотечного взноса или полного погашения займа.

Поправки к закону дополняют перечень жилья так называемыми домами блокированной застройки (таунхаусами — «Ъ»). Предполагается, что таунхаусы и земельные участки под ними можно будет купить за счет семейного капитала в ипотеку или в рамках механизма долевого участия, следует из пояснительной записки к проекту закона. Инициатива не потребует дополнительных расходов областного бюджета, отмечается в проекте документа.

По данным областного правительства, в Нижегородской области много лет преобладает индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), на которое традиционно приходится две трети объема ввода жилья. Многодетным семьям предоставляются льготы в виде бесплатных земельных участков под ИЖС с необходимой инфраструктурой или жилищный сертификат как альтернатива этой преференции.

В 2025 году власти предоставили многодетным семьям более 1,1 тыс. участков и 400 сертификатов, еще 400 участков площадью от 950 до 1,2 тыс. кв. м сформированы в деревне Хабарское в Богородском округе.

Объем ввода ИЖС в 2025 году превысил 1,1 млн кв. м против 622 тыс. кв. м многоквартирных домов, к которым относятся таунхаусы (общий объем ввода, по сведениям минстроя Нижегородской области, составил 1,7 млн кв. м с ростом на 2% к плану — «Ъ»). При этом в 2024 году региональные власти приняли закон об обязательной экспертизе домов блокированной застройки, хотя федеральное законодательство не предусматривает этой процедуры. Впрочем, строительство таунхаусов сегодня предусмотрено крупными проектами комплексного развития территории в нижегородской агломерации, например в особой экономической зоне «Кулибин» и в Новинках, дома блокированной застройки возводят в Кстове.

Сегодня многодетным семьям не хватает больших квартир, напомнил председатель комитета заксобрания по градостроительному развитию Василий Суханов. Девелоперы не строят квартиры большой площади экономкласса. Поэтому власти прорабатывают вопрос, как обязать застройщиков строить такое жилье и закрепить соответствующие региональные нормативы градостроительного проектирования.

«Я все время говорил, говорю и буду говорить, что для максимального удовлетворения потребностей многодетных семей мы должны как можно больше расширять линейку видов жилья. Это абсолютно правильное решение, потому что семьи с детьми и многодетные семьи при выборе жилья от индивидуальных домов будут перемещаться в сторону таунхаусов и многоквартирных домов»,— отметил господин Суханов в разговоре с «Ъ». Он добавил, что многие молодые матери хотят вернуться к работе и «не должны запираться в ИЖС».

«Им необходимо водить детей в детсады и поликлиники, поэтому нужно максимально совместить место жительства семей с инфраструктурой»,— полагает депутат.

Таунхаусы на нижегородском рынке представлены и строятся качественно, спрос на них есть, подчеркнула директор Нижегородского центра научной экспертизы Татьяна Романчева. Однако предложения ограничены площадями до 90 кв. м, что маловато для многодетных семей, а 1,5–2 «сотки» земли и не позволят вести хозяйство в отличие от ИЖС. Госпожа Романчева полагает, что в законе необходимо прописать нормативы жилой площади. «Продукт хороший, но предназначен в основном для жителей Нижнего Новгорода и не адаптирован для многодетных семей. Кроме того, таунхаусы сосредоточены в основном в крупных городах, а в округах более востребованными остаются частные дома»,— подытожила Татьяна Романчева.

Роман Рыскаль