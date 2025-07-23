Метры господдержки

Правительство Нижегородской области прорабатывает с депутатами заксобрания изменения в региональных нормах градостроительного проектирования, которые позволят обеспечить многодетные семьи большими квартирами. Сейчас им бесплатно предоставляют земельные участки, а многие семьи с тремя и более детьми хотели бы жить в городах в четырех-пятикомнатных квартирах по договорам соцнайма. Однако такое жилье представлено лишь в премиум-сегменте: в экономклассе крупные площади не востребованы, отмечают эксперты. При этом квартиры для многодетных семей не должны стать для девелоперов «обузой», их необходимо строить по потребности, отмечают власти, называя улучшение жилищных условий ключевым фактором решения демографической проблемы.

В просторных квартирах нуждаются 1,7 тыс. многодетных семей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородской области девелоперов могут обязать учитывать в новых проектах четырех- и пятикомнатные квартиры для многодетных семей. Профильный комитет законодательного собрания Нижегородской области обсудил перспективы внесения таких поправок в региональные нормы градостроительного проектирования. Сейчас семьи с тремя и более детьми вправе получить бесплатный земельный участок в регионе, но многие хотели бы жить в городах, сообщил председатель градостроительного комитета Василий Суханов. Тем более что в российских регионах подобная крупная жилплощадь востребована, большие квартиры можно предоставить многодетным семьям по договорам социального найма в качестве льготы, полагает депутат.

«Так, в Чеченской республике доля пятикомнатных квартир довольно-таки большая именно в сегменте жилья экономкласса. И такие квартиры очень востребованы среди многодетных семей. Во время встреч с нижегородскими семьями многие рассказали, что абсолютно не заинтересованы в получении земли под строительство частных домов, а хотят именно большие квартиры»,— уверен господин Суханов.

Он сообщил, что альтернативная поддержка многодетных семей обсуждалась на совещании у спикера заксобрания Евгения Люлина, проект изменений областных норм градостроительного проектирования был в разработке. Сейчас работа над ним приостановлена из-за решения правительственной комиссии по региональному развитию пересмотреть на федеральном уровне строительные нормы и правила (СНИП) планировки и застройки городских поселений, базовые для всех региональных норм градостроительного проектирования (РНГП).

До конца года российским регионам предстоит привести РНГП в соответствие с обновленными СНИПами. В эту работу планируют включить изменения нижегородских норм в части квартир для многодетных семей.

По данным минимущества Нижегородской области, в первом полугодии 2025 года около 900 семей с тремя и более детьми получили 678 земельных участков и 210 сертификатов на улучшение жилищных условий. Прежде участки предоставляли в бесплатную аренду, а с 2018 года — в собственность. С 2020 года власти ввели сертификаты взамен участков, а в 2024 году позволили получателям льготы выбирать участки в том или ином населенном пункте. Всего многодетным семьям передали 9,1 тыс. участков и 1,7 тыс. сертификатов, а число таких семей в Нижегородской области приблизилось к 36 тыс.

При этом опрос в муниципалитетах показал, что в жилье нуждаются 1,7 тыс. многодетных семей, из которых почти 1,2 тыс. рассчитывают на трехкомнатные квартиры, еще 348 — на четырехкомнатные и 50 — на пятикомнатные квартиры. В шестикомнатных квартирах нуждаются 36 семей.

Минстрой РФ уже разослал регионам проект новой редакции правил градостроительства в части планировки и застройки городских и сельских поселений. «Все вопросы мы с коллегами обсудили и отработали. Ждем выхода совместного свода правил, чтобы адаптировать областное законодательство с учетом новых федеральных форм»,— сообщила министр градостроительной деятельности и агломераций Дарья Шунаева. В региональных нормативах необходимо учесть не только демографическую ситуацию, но и распределение ограниченного земельного ресурса, отметила госпожа Шунаева.

Вопрос обеспечения многодетных семей жильем необходимо решать точечно, полагает министр: проблема подходящего жилфонда остро стоит перед регионом.

«Пяти-, шестикомнатные квартиры — объективно далеко не самый распространенный формат рынка жилья. Опять же, по совершенно понятным причинам жилье строится в основном за счет средств частного капитала, застройщики реализуют то, что объективно привлекательно для рынка»,— разъяснила чиновница. Поэтому задача государства не только построить такие квартиры и предусмотреть градостроительные требования, но и предоставить жилье действительно нуждающимся семьям в нужном им месте, «которое соответствует всем требованиям законодательства, логики, здравому смыслу и требованиям получателей льгот».

С коммерческой точки зрения девелоперов такие квартиры сегодня не востребованы, напомнил депутат Валерий Антипов. «При этом отсутствие таких предложений не означает, что многодетные семьи живут в двухкомнатных квартирах: огромное количество семей выбирают индивидуальное жилищное строительство, предпочитая частные дома. Благо у нас есть сельская ипотека. Поэтому прежде чем принимать такие обязывающие законы, необходимо внимательнее проанализировать, насколько это востребовано»,— призвал господин Антипов.

Василий Суханов согласился, что большие площади необходимо привязывать к критерию нуждаемости многодетных семей, однако такие квартиры не должны стать «обузой для застройщиков». «Улучшение жилплощади — ключевой фактор решения демографической проблемы, которая серьезно звучит на федеральном уровне»,— напомнил депутат.

К квартирному вопросу многодетных семей депутаты и чиновники пообещали вернуться после корректировки федеральных норм.

Роман Рыскаль