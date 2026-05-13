Производство мяса выросло в Орловской области до 100 тысяч тонн

В Орловской области за первый квартал производство мяса выросло на 6,7% относительно прошлого года — до 99,9 тыс. т. Выпуск скота и птицы на убой увеличился на 6,3 тыс. т, достигнув 34,1 тыс. т. Об этом сообщили в пресс-службе мясного маркетплейса Meatinfo.

К концу марта 2026 года поголовье свиней в Орловской области выросло на 75,7 тыс. голов (+5,3% год к году). Динамику обеспечили рост рентабельности свиноводства, повышение спроса на свинину на внутреннем и внешнем рынках, а также внедрение современных технологий кормления и содержания.

Поголовье крупного рогатого скота увеличилось лишь на 2 тыс. голов (+1,5%), тогда как число коров сократилось на 3,2 тыс. голов (–7,9%). Причинами называют низкие закупочные цены на молоко и смещение потребительских предпочтений в пользу свинины.

Поголовье овец и коз снизилось на 5,4 тыс. голов (–12,6%), птицы — на 148,8 тыс. голов (–6,1%). Производство молока сократилось на 900 т, до 31,7 тыс. т (–2,8%).

Кабира Гасанова