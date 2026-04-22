Поголовье скота значительно сократилось в Воронежской области

К 1 апреля 2026 года численность поголовья крупного рогатого скота (КРС) в сельскохозяйственных организациях Воронежской области составила 329,2 тыс. голов, свиней — 2 млн, а овец и коз — 10,5 тыс. При этом по сравнению с соответствующей датой 2025-го поголовье КРС уменьшилось на 2,6 тыс. голов, свиней — на 19,9 тыс., а овец и коз — на 2,4 тыс. Информацию опубликовал Воронежстат.

По подсчетам аналитиков, за первый квартал 2026 года скота и птицы на убой в регионе произвели 148,4 тыс. т в живой массе. Молока произведено 232,1 тыс. т, яиц — 258,5 млн штук. По сравнению с первым кварталом 2025-го производство яиц увеличилось на 32,3%, мяса — на 3,6%, молока — на 2,8%.

В начале апреля «Ъ-Черноземье» писал, что воронежский производитель премиальной говядины вышел из убытков впервые за шесть лет — по итогам 2025 года воронежский производитель ООО «Заречное» получило чистую прибыль 338,9 млн руб. Начиная с 2020-го в компании фиксировали убытки в размере от 450 млн до 2,2 млрд руб.

На прошлой неделе также стало известно, что в селе Третьяки Борисоглебского округа Воронежской области приступили к строительству новой производственной площадки птицефабрики. Объем инвестиций достиг 2,5 млрд руб. Мощность площадки составит около 1,4 млн яиц в сутки и до 511 млн в год.

