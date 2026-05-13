В Екатеринбурге откроют пятый туристический центр на Плотинке к началу лета

Пятый туристско-информационных центр в Екатеринбурге начнет работу на территории Плотинки к началу летнего сезона, рассказала директор департамента общественных связей города Екатерина Форукшина на заседании думской комиссии по МСУ. По данным близкого к администрации Telegram-канала «Екатеринбург. Главное», центр разместят в помещении площадью в около 400 кв. м. на ул. Воеводина,1, в котором работали различные кафе.

По словам госпожи Форукшиной, сейчас в городе работают четыре туристско-информационных центра: основной в креативном кластере «Домна»; «Дом уральского гостеприимства» — на площадке Музея истории Екатеринбурга (МИЕ), совмещенного с Татищевской библиотекой; в водонапорной башне в филиале МИЕ. Чиновница отметила, что в центр «Европа — Азия» возле стелы на 17-м км Ново-Московского тракта наносит визит наибольшее число гостей Екатеринбурга. В целом, власти ежегодно фиксируют более 70 тыс. посещений в четырех туристско-информационных центрах города.

Ранее, в феврале, губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что власти направят на открытие туристических центров в Богдановиче, Верхотурье, Невьянске и Березовском 250 млн руб.

