«Коммерсант» возглавил кинопрокат на майских праздниках

Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли возглавил кинопрокат по итогам майских праздников. В период с 30 апреля по 11 мая картина собрала 198,1 млн руб. Это следует из данных Единой федеральной автоматизированной системы Фонда кино, с которыми ознакомился «Ъ».

Совокупные сборы фильмов в кинопрокате на майских праздниках составили 1 млрд руб. против 1,5 млрд руб. годом ранее. Также сократилась посещаемость кинозалов — с 3,7 млн человек до 2,5 млн зрителей год к году.

Майский прокат состоял преимущественно из отечественных картин. На втором месте по сборам оказалась военная драма «Ангелы Ладоги» (177,2 млн руб.), на третьем — еще одна военная лента, «Семь верст до рассвета» (126,7 млн руб.).

Из зарубежных релизов в российском прокате были представлены хоррор «Хокум» совместного производства Ирландии, ОАЭ и США (30,2 млн руб.) и «Полутон» (Канада; 25,8 млн руб.), а также американский проект «Вот это драма!» (83,5 млн руб.).

