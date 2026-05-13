В ХМАО приставы списали участникам СВО и их женам 303 млн рублей долгов

С начала года судебные приставы списали с участников специальной военной операции (СВО) из Ханты-Мансийского автономного округа и их жен долги на общую сумму 303 млн руб., сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Непосредственно участникам СВО обнулили задолженности на 266 млн руб. по более чем 2,8 тыс. исполнительных производств, еще 37 млн руб. по 400 исполнительным производствам списали женам бойцов.

«Списать долги могут участники СВО, заключившие контракт на срок более года, если сумма их кредитных обязательств не превышает 10 млн руб. Важно отметить, что мера не затрагивает алименты и выплаты по возмещению вреда жизни и здоровью»,— отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в апреле правительство ХМАО продлило действие самой крупной в России единовременной выплаты для участников СВО, размер которой составляет 4,1 млн руб.

Илья Вострецов