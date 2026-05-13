Шесть новых станций метро появятся в Петербурге

В Санкт-Петербурге прокладываются два новых участка метро — на Красносельско-Калининской (коричневой) и на Невско-Василеостровской (зеленой) линиях. О темпах строительства подземки рассказал губернатор Александр Беглов во время ежегодного отчета перед депутатами парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конкретные сроки, когда станции будут запущены, Александр Беглов не назвал

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Конкретные сроки, когда станции будут запущены, Александр Беглов не назвал

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Строительство метро в городе ведут пять проходческих щитов. «Сейчас на Красносельско-Калининской линии прокладывается отрезок с четырьмя станциями. Еще участок с двумя станциями строится на Невско-Василеостровской линии. Начата проходка третьего пускового участка от станции “Каретная” к станции “Лиговский проспект2” — к будущему терминалу Высокоскоростной магистрали»,— рассказал Александр Беглов.

На Красносельско-Калининской власти планируют открыть станции «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная». На Невско-Василеостровской — «Богатырская» и «Каменка». Конкретные сроки, когда станции будут запущены, в этот раз Александр Беглов не называл. Осенью 2025-го, во время обсуждения городского бюджета, заявлялось, что новые станции на зеленой ветке запустят в 2029 году, четыре станции на коричневой — в 2030-м.

На строительство метро на 2026–2028 годы предусмотрено 217 млрд рублей: 51 млрд в 2025-м и по 80 млрд в 2027-м и 2028-м.

Надежда Ярмула