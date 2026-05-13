Шесть новых станций метро появятся в Петербурге
В Санкт-Петербурге прокладываются два новых участка метро — на Красносельско-Калининской (коричневой) и на Невско-Василеостровской (зеленой) линиях. О темпах строительства подземки рассказал губернатор Александр Беглов во время ежегодного отчета перед депутатами парламента.
Строительство метро в городе ведут пять проходческих щитов. «Сейчас на Красносельско-Калининской линии прокладывается отрезок с четырьмя станциями. Еще участок с двумя станциями строится на Невско-Василеостровской линии. Начата проходка третьего пускового участка от станции “Каретная” к станции “Лиговский проспект2” — к будущему терминалу Высокоскоростной магистрали»,— рассказал Александр Беглов.
На Красносельско-Калининской власти планируют открыть станции «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная». На Невско-Василеостровской — «Богатырская» и «Каменка». Конкретные сроки, когда станции будут запущены, в этот раз Александр Беглов не называл. Осенью 2025-го, во время обсуждения городского бюджета, заявлялось, что новые станции на зеленой ветке запустят в 2029 году, четыре станции на коричневой — в 2030-м.
На строительство метро на 2026–2028 годы предусмотрено 217 млрд рублей: 51 млрд в 2025-м и по 80 млрд в 2027-м и 2028-м.