Газовики устранили утечку в коттеджном поселке «Русь» после отключения 300 домов

Устранена утечка на газопроводе в коттеджном поселке «Русь» в пригороде Ижевска, из-за которой от ресурса отключили более 300 домов. Голубое топливо пустят в квартиры после испытаний, сообщает пресс-служба региональных компаний «Газпрома».

Специалисты демонтировали поврежденный участок трубы и заменили его на новый. Точную причину утечки газа выявят после исследования конструкции в лаборатории. Аварийные бригады проверяют герметичность газопровода. Если не будет выявлено повреждений, то газ в трубах появится завтра, 14 мая.

Напомним, частные дома в поселке отключили от газа из-за утечки голубого топлива на прошлой неделе.