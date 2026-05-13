Газовики устранили утечку в коттеджном поселке «Русь» после отключения 300 домов
Устранена утечка на газопроводе в коттеджном поселке «Русь» в пригороде Ижевска, из-за которой от ресурса отключили более 300 домов. Голубое топливо пустят в квартиры после испытаний, сообщает пресс-служба региональных компаний «Газпрома».
Специалисты демонтировали поврежденный участок трубы и заменили его на новый. Точную причину утечки газа выявят после исследования конструкции в лаборатории. Аварийные бригады проверяют герметичность газопровода. Если не будет выявлено повреждений, то газ в трубах появится завтра, 14 мая.
Напомним, частные дома в поселке отключили от газа из-за утечки голубого топлива на прошлой неделе.