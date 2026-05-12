300 домов в пригороде Ижевска отключили от газа из-за утечки голубого топлива

Свыше 300 частных домов в коттеджном поселке «Русь» в пригороде Ижевска отключили от газа из-за утечки голубого топлива. Как сообщает пресс-служба региональных компаний «Газпрома», повреждение на газопроводе обнаружили на прошлой неделе. Газовики проводят аварийно-восстановительные работы. В их числе — устранение причины утечки, опрессовка газопровода и повторный пуск газа.

«Для безопасности жителей поселка мы отключили дома от системы газоснабжения. Это вынужденная мера. Сегодня в населенном пункте работают несколько бригад, чтобы восстановить газоснабжение как можно быстрее»,— сказал главный инженер—первый замгендиректора компании «Газпром газораспределение Ижевск» Алексей Прокопьев. По его словам, во время повторного пуска газа в каждом доме проведут техобслуживание газового оборудования.