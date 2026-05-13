Средняя стоимость парковочного места на Дону достигла 1,5 млн рублей

Средняя стоимость парковки в Ростовской области в первом квартале 2026 года составила 1,5 млн руб., что на 13% выше значения за первый квартал 2025 года. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в консалтинговой компании Macon.

«Отметим, что цены на паркинг выросли сильнее, чем на квартиры за тот же период — рост стоимости квартир составил только 4%»,— также добавили в компании.

Эксперты отмечают, что увеличение стоимости парковок закономерно — их строительство остается самой тяжелой статьей расходов для девелопера,. На май 2026 года стоимость возведения одного машино-места в подземном паркинге в Ростове варьируется от 1,1 до 1,4 млн руб., подсчитал директор федеральной риелторской компании «Этажи» в Ростове-на-Дону Андрей Иванов.

Согласно оценке руководителя агентства элитной недвижимости «Маралин» Алексея Маралина, строительство одного машиноместа в подземном паркинге (с учетом проездов и маневров) обходится застройщику в 1,2–1,7 млн руб., при этом в элитном сегменте, где требования к гидроизоляции и высоте потолков выше, затраты могут превышать 2 млн руб.

Кристина Федичкина