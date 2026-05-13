В Самарской области суд вынес приговор по делу об обрушении трибун вместе со зрителями в цирке

Нефтегорский районный суд Самарской области признал жителя соседнего региона виновным по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Об этом сообщают пресс-службы Самарского областного суда и СУ СКР по региону.

По информации суда и следствия, в обязанности шапитомейстера ООО «Скиф» входила организация циркового представления в передвижном цирке-шапито в Нефтегорске. Подсудимый не обеспечил надлежащую подготовку площадки для размещения сооружения. Он возвел конструкцию, включая амфитеатр (зрительный зал) и секторы (трибуны), на земельном участке, то есть на обледенелой поверхности (заснеженной). Это привело к потере устойчивости опорных частей амфитеатра и отклонению от вертикали.

В результате трибуны обрушились вместе со зрителями, был причинен вред здоровью девяти человек, включая детей.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Приговор в законную силу не вступил.

За пострадавшими зрителями признано право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере его возмещения передан в порядке гражданского судопроизводства.

Ранее сообщалось, что ситуация с обрушением трибун произошла 7 марта 2025 года перед началом цирковой программы. Девять зрителей, включая двоих несовершеннолетних, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Руфия Кутляева