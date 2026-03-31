В Самарской области в суд направлено дело об обрушении трибун вместе со зрителями в цирке

Нефтегорский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя соседнего региона, который обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, шапитмейстер ООО «Скиф» установил зрительские трибуны для проведения представления в передвижном цирке на неподготовленную

площадку. То есть трибуны были установлены на обледенелую (снежную) поверхность.

Проведенные работы не отвечали требованиям безопасности. В результате 7 марта 2025 года перед началом цирковой программы несколько зрительских рядов обрушились. Девять зрителей, включая двоих несовершеннолетних, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Руфия Кутляева