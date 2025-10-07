Гострудинспекция расследует гибель двух строителей в Уфе

Гострудинспекция в Башкирии расследует несчастный случай с работниками ООО «Торгово-производственная компания "Трубосервис"».

Вчера на пересечении улиц Менделеева и Авроры в Уфе два работника предприятия — 36-летний сварщик полиэтиленовых труб и 37-летний машинист манипулятора — отравились в канализационном колодце. Расследование выяснит, по какой причине пострадавшие спустились в колодец, прокомментировала руководитель Гострудинспекции республики Татьяна Астрелина.

Как сообщал «Ъ-Уфа», следственный отдел по Кировскому району Уфы и прокуратура проводят проверку причин гибели рабочих возле строящегося многоквартирного дома на улице Менделеева.

ООО Торгово-производственная компания «Трубосервис» зарегистрировано в январе 2017 года в Уфе. Владельцем является Лиана Губайдуллина. Компания занимается оптовой торговлей скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями. В 2024 году при выручке 745,5 млн руб. чистая прибыль составила 11,9 млн руб.

Майя Иванова