«Синара-ТМ» поставит в Узбекистан три маневровых локомотива

Холдинг «Синара — Транспортные Машины» поставит три маневровых локомотива серии ТЭМ9 промышленным предприятиям Узбекистана. Первые две машины заказчики получат уже в мае, поставка третьего локомотива запланирована до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Локомотивы произведены на Людиновском тепловозостроительном заводе (ЛТЗ, входит в холдинг СТМ) и оснащены дизель-генераторной установкой ДГ-882 производства СТМ. При массе 14 тонн они развивают мощность 882 кВт. В компании отмечают, что локомотивы отличаются экономичностью, плавностью хода и цифровой системой управления.

