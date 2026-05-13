NYT: США экономили бомбы в Иране для потенциальных войн в Азии

Американские военнослужащие были вынуждены экономить противобункерные боеприпасы при ударах по подземным объектам в Иране, чтобы сохранить часть вооружений на случай потенциальных военных конфликтов с Китаем и КНДР. Об этом сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в разведке.

По данным газеты, из-за ограниченного запаса противобункерных бомб Пентагон бил не по самим укрытиям, а по входам в них, чтобы «запечатать» проход внутрь объектов. NYT утверждает, что подобные меры снижали эффективность операций. Помимо этого, как сообщили собеседники газеты, такие удары наносились «с переменным успехом».

По данным разведки США, Иран сохранил около 70% довоенного ракетного арсенала и примерно 75% мобильных ракетных установок. Также источники сообщили, что Тегеран восстановил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Ормузского пролива и примерно к 90% подземных хранилищ и пусковых установок по всей стране.