Курс доллара на межбанке опустился ниже 73 руб. впервые с февраля 2023 года

Курс доллара на российском межбанковском рынке составил 72,975 руб. (-1,11%), свидетельствуют данные торгов на 12:43 мск. Показатель опустился ниже 73 руб. впервые с 19 февраля 2023 года.

Одновременно на 1,34% — до 85,45 руб. — снизился курс евро на межбанке. Последний раз показатель опускался ниже 86 руб. 5 июня 2023 года. По данным на 13:32 мск, евро слегка отыграл падение и торгуется на уровне 85,98 руб. Доллар к тому же моменту поднялся до 73,44 руб.