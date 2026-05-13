В думе Екатеринбурга поспорили о необходимости молодежного департамента в мэрии

Департамент молодежной политики и международных связей «просто не нужен» в структуре администрации Екатеринбурга, а его функционал можно «спокойно распределить среди других департаментов», заявил депутат Константин Киселев («Яблоко») на заседании думской комиссии по МСУ. Его возмутило, что глава ведомства Артем Николаев не представил доклад о его работе по реализации программы «Екатеринбург — столичный город», как это сделали главы департаментов Екатерина Мезинцев (информационная политика) и Екатерина Форукшина (общественные связи).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Николаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Артем Николаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Его нет и нет, и Бог с ним по большему счету. Отношение директора департамента, который предпочел командировку, это тоже характеристика не в пользу работы этого департамента и руководителя. Я понимаю, что у него политические цели стоят, он мне был всегда непонятен»,— сказал господин Киселев.

С замечаниями депутата не согласился председатель думской комиссии по МСУ Дмитрий Сергин («Единая Россия»), заявив о «нужности» ведомства. «Артем Дмитриевич в командировке как раз дает информацию, как представить Екатеринбург лучше, это полезно и нужно городу для привлечения туристов»,— пояснил он.

Департамент молодежной политики и международных связей создали в мэрии Екатеринбурга в 2024 году. С момента образования ведомства им руководит Артем Николаев. Ранее, в 2013 году он вступил в «Молодежную гвардию Единой России» (МГЕР), в 2016-2018 годах возглавлял молодежный парламент Свердловской области и в 2016-2022 годах руководил свердловским реготделением МГЕР, в 2018-2020 годах был помощником депутата свердловского заксобрания, в 2019-2022 годах — заместителем федерального координатора, федеральным координатором МГЕР по УрФО. В 2022-м был утвержден координатором волонтерского центра помощи семьям мобилизованных «Мы рядом», за время проведения специальной военной операции (СВО) стал добровольцем, в 2023-м был назначен начальном управления молодежной политики мэрии Екатеринбурга и избран председателем молодежного парламента при Госдуме РФ.

Ранее, в феврале, в гордуме Екатеринбурга также отмечали, что департамент не продемонстрировал явные результаты работы с момента его создания в 2024 году. Артем Николаев тогда не согласился с соответствующими заявлениями, пояснив, что на реализацию программы города в сфере молодежной политики и патриотического воспитания в 2021-2025 годы власти потратили свыше 3,4 млрд руб. По словам чиновника, средства направили на организацию более 1 тыс. событий, которые за четыре года охватили свыше 930 тыс. человек, и деятельность 113 клубов по месту жительства.

Василий Алексеев