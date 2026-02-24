«Учиться разбирать и собирать автоматы лучше на природе в блиндаже»

На заседании Екатеринбургской городской думы депутаты заслушали отчет администрации города о реализации программы в сфере молодежной политики и патриотического воспитания, на которую за четыре года было направлено 3,4 млрд руб. В ходе обсуждения они поспорили о необходимости внедрения уроков по использованию автомата Калашникова (АК). При этом было отмечено, что департамент молодежной политики с момента его создания в 2024 году не продемонстрировал явные результаты работы.



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Депутат Александр Колесников потребовал не устраивать бажовщину

Доклад об итогах реализации программы Екатеринбурга в сфере молодежной политики и патриотического воспитания в 2021-2025 годы, на которую было направлено более 3,4 млрд руб., депутатам гордумы представил директор департамента молодежной политики и международных связей мэрии Артем Николаев.

По его словам, чиновники организовали более 1 тыс. событий, которые за четыре года охватили свыше 930 тыс. человек.

«Только за 2025 год в патриотических мероприятиях приняло участие более 200 тыс. представителей молодежи, что больше 60% от общего числа молодых жителей города»,— пояснил господин Николаев.

Глава департамента добавил, что средства направили на работу 113 клубов по месту жительства, в которых услугами дополнительного образования ежегодно пользовались более 22 тыс. ребят.

Артем Николаев отметил, что с 2024 года средняя зарплата педагогов в организациях возросла с 65 тыс. до 93 тыс. руб., специалистов по работе с молодежью — с 22 тыс. до 35 тыс. руб. «Нет того, что кадры не идут, есть проблема, что они не задерживаются ввиду низких заработных плат. Мы относимся с большим пониманием к молодым ребятам, потому что нужно расти и развиваться, создавать семьи, и вопрос финансов здесь встает»,— описал он ситуацию.

Депутат Константин Киселев («Яблоко») призвал чиновника не сводить работу департамента в сфере патриотизма «только к памяти о войне и зачем-то к умению владеть оружием».

«Дети связывают уральский патриотизм с малахитом, Бажовым, с нашими писателями и культурой, и они правы. И когда вы начинаете ломать то, что у них уже правильно и логично сформировалось, это не сильно здорово»,— сказал он.

Его поддержал депутат Станислав Киселев («Единая Россия»; ЕР), однако добавил, что «патриотизм и защита Родины — это автоматы». Он подчеркнул, что в «тепличных условиях, которые создаются для детей, хорошо почитать Бажова и разглядывать малахит», но они не подходят для уроков по обращению с оружием. «Учиться разбирать и собирать автоматы лучше на природе в блиндаже, который дети сами и выкопали. Если вдруг на их долю выпадет по-настоящему копать эти блиндажи и стрелять из оружия, чтобы они только вспомнили, будучи взрослыми, как это делать»,— предложил депутат.

Господин Киселев, который в 2024 году заключил контакт с отрядом БАРС и отправился в зону специальной военной операции (СВО), отметил, что большую часть необходимых навыков приобрел на занятиях в военно-патриотическом клубе в детстве. «Может они меня и спасали не раз»,— добавил он.

Депутат Александр Колесников (ЕР) заявил после выступления Константина Киселева, что не даст «глумиться над патриотизмом». «Сейчас не конец 80-ых и начало 90-ых, когда вы пасть раскрывали свою вместе с Окуджавами и прочими подонками»,— подчеркнул он и призвал прекратить агитацию за Уральскую республику (движение признано террористической организацией и запрещено).

«Хватит уже этого сепаратизма, бажовщину устроили здесь»,— возмутился единоросс.

Он заверил, что обучение по обращению с АК является «вообще нормальной темой, хотя бы для саморазвития». «А строевая подготовка еще для осанки и для координации движения, девочкам тоже не помешает. Нормальная тема, не надо военную тематику отвергать»,— призвал господин Колесников.

Депутат Михаил Вечкензин (ЕР) поинтересовался у Артема Николаева планами мэрии по расширению сети клубов по месту жительства в отдаленных микрорайонах, в некоторых из которых «детям заниматься негде». Чиновник признал, что власти намерены увеличить число организаций, однако департамент отказывается от большинства предлагаемых помещений из-за несоответствия пространств требованиям. «Вы на мой вопрос не ответили, рака за камень заводите, а по сути не отвечаете»,— возмутился господин Вечкензин.

Его поддержал Константин Киселев, подчеркнув, что не увидел результат работы ведомства с момента его создания в сентябре 2024 года.

«Мы видим это по росту подростковой преступности, и вы никакого влияния не оказали, большая часть выделенных денег потрачена зря»,— сказал депутат.

Господин Николаев не согласился, заверив, что в департаменте принимают меры в связи с отрицательной статистикой.

«Наш центр "Форпост" 24/7 работает с молодыми людьми, которые попадают под возможное влияние преступной сферы. Мы создали центр для молодых семей. Любая семья, которая имеет потребность проверки ребенка на девиацию, может обратиться. Мы открыли его месяц назад и помогли порядка 100 семей»,— пояснил чиновник. Господин Киселев добавил, что департамент может провести «100-500 мероприятий, а результата нет».

В итоге доклад Артема Николаева единогласно приняли к сведению.

Василий Алексеев