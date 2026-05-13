Убийце малолетней в Удмуртии вменили попытку расправы над 16-летней девушкой

Убийцу 13-летней девочки в поселке Кез, находящегося с марта в СИЗО, обвинили в еще одном преступлении. Следствие считает, что в ночь расправы над несовершеннолетней он попытался убить 16-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального райсуд Ижевска.

Как писал «Ъ-Удмуртия», убийство несовершеннолетней произошло 14 марта. 18-летний обвиняемый в состоянии опьянения у себя дома несколько раз ударил девочку ножом. Она скончалась на месте. В момент убийства в квартире находилась 16-летняя подруга обвиняемого. Она помогла ему скрыть следы преступления. Тело спрятали в гараже. В марте сообщалось, что действия подруги обвиняемого проверят на признаки укрывательства (ст. 316 УК). Фигурант признался в убийстве. Свои мотивы он не объяснил.

Сейчас стало известно, что ему также инкриминируется покушение на убийство (ст. 105 УК). По версии следствия, он в ту же ночь несколько раз ударил ножом в голову 16-летнюю девушку, однако убийство не удалось довести до конца: потерпевшая активно сопротивлялась. Идет ли речь о его подруге не сообщается.

13 мая Индустриальный райсуд Ижевска продлил обвиняемому срок ареста еще на два месяца, до 15 июля. Обвиняемый и его защитник не возражали против этого.