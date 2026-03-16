Жителя Удмуртии заключили под стражу после убийства 13-летней знакомой

18-летнего жителя поселка Кез в Удмуртии арестовали по обвинению в убийстве 13-летней знакомой (ст. 105 УК, до пожизненного лишения свободы). Об этом сообщили в СУ СКР по Удмуртии.

Следствие считает, что 14 марта обвиняемый в состоянии опьянения у себя дома несколько раз ударил ножом несовершеннолетнюю в область шеи и туловища. Она скончалась на месте. В момент убийства в квартире находилась 16-летняя подруга обвиняемого.

«С целью сокрытия следов преступления фигурант вместе с подругой предприняли меры к сокрытию следов преступления и спрятали тело погибшей в гараже, принадлежащем его знакомой»,— говорится в сообщении.

В полицию с заявлением об исчезновении дочери обратилась мать погибшей. Обвиняемый задержан. «Он полностью признал вину, однако в ходе допроса пояснить мотивы совершенного преступления не смог»,— отметили в СКР. 16 марта фигуранта отправили в СИЗО на два месяца.

Действиям его подруги будет дана процессуальная оценка на предмет наличия в ее действиях признаков укрывательства (ст. 316 УК, до двух лет лишения свободы). Ход расследования на контроле руководителя СУ СКР по республике Рустама Тугушева.