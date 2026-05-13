Свердловчанку судили за продажу книги с порнографическим фанфиком

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил 1,5 года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства жительнице Свердловской области Александре Кузык. Ее судили по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ за незаконное изготовление, оборот, рекламирование или публичную демонстрацию порнографических материалов, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Кузык

Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга Александра Кузык

Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга

Суд установил, что в апреле свердловчанка выложила на общедоступном сайте фанфик — в нем у действующих лиц были нетрадиционные взаимоотношения. Позднее она отпечатала его в виде книги в типографии и продала один из экземпляров.

Александра Кузык полностью признала вину. Приговор в силу не вступил.

По данным «Комсомольской правды», уголовное дело в ее отношении было возбуждено 22 мая 2025 года. Поводом стало заявление, написанное в полицию женщиной, которая обнаружила у несовершеннолетней дочери книгу с рассказами для взрослых за авторством Александры Кузык.

Ирина Пичурина